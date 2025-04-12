Электрический мотоцикл Verge TS Pro официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса, проехав 310,6 км по Лондону на одном заряде. Рекордный заезд длился 16 часов со средней скоростью всего 19 км/ч.

Финский электромотоцикл Verge TS Pro официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса, установив новый мировой рекорд по дальности поездки на одном заряде. В ходе официального заезда по центру Лондона мотоцикл преодолел 310,6 километров за 16 часов, двигаясь со средней скоростью всего 19 км/ч. На финише в батарее оставалось 7% заряда.

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Это достижение стало возможным благодаря особой конструкции Verge TS Pro. При весе 245 кг мотоцикл оснащен безредукторным электродвигателем мощностью 137 л.с. с крутящим моментом 1000 Н·м. Хотя производитель заявляет о возможности разгона до 100 км/ч за 3,5 секунды, именно медленная езда позволила установить рекорд.

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Сертифицированный представителями Книги рекордов Гиннесса результат подтверждает потенциал электромотоциклов для городских поездок. В условиях плотного трафика и частых остановок электрическая трансмиссия демонстрирует преимущество перед ДВС, особенно в плане энергоэффективности. Однако для скоростных шоссейных поездок запас хода таких моделей пока остается ограниченным.