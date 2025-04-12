Президент профсоюза UAW Шон Фейн призвал ужесточить тарифы на импортные автомобили, утверждая, что американские автопроизводители могут себе это позволить. Он считает, что свободная торговля вредит американским рабочим.

Шон Фейн, президент профсоюза United Auto Workers (UAW), поддержал недавние тарифы Дональда Трампа на импортные автомобили и запчасти. Новые пошлины в 25%, введенные в апреле, вызвали споры даже внутри США, но Фейн уверен — они необходимы для защиты американских рабочих мест.

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По его словам, десятилетия свободной торговли привели к переносу производств в Мексику и Канаду, оставив тысячи американцев без работы. «Свободная торговля стала катастрофой для рабочих», — заявил Фейн. — «Пора положить этому конец». Он пошел дальше, предложив еще более жесткие меры, чтобы вернуть производство в США.

Однако «Детройтская тройка» — General Motors, Ford и Stellantis — смотрит на ситуацию иначе. Они предупреждают, что тарифы ударят по их прибылям, заставят поднять цены и приведут к сокращению продаж. Согласно отчету Центра автомобильных исследований (CAR), пошлины могут обойтись автопроизводителям в $107,9 млрд, а цены на новые машины вырастут на $2,5–20 тыс. в зависимости от класса.

Фейн не согласен с этими прогнозами. Он напомнил, что в 2023 году компании заявляли, что повышение зарплат рабочим разорит их, но в итоге они продолжили получать рекордную прибыль. «Они лгали тогда и лгут сейчас», — сказал он. — «Они могут позволить себе эти тарифы».

Пока автопроизводители оценивают последствия новых правил, их реакция разнится. Stellantis временно остановил два завода, а GM, напротив, наращивает выпуск пикапов и нанимает дополнительных рабочих. Фейн считает, что если бы все заводы работали на полную мощность, это создало бы 50 тыс. новых рабочих мест.

Однако не все разделяют его оптимизм. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, которую UAW поддерживал на выборах, опасается, что малые поставщики не переживут резких изменений. «Многие предприятия едва оправились после пандемии», — отметила она. — «Новые тарифы могут их добить».

Экономисты предупреждают, что рост цен на новые авто подтолкнет покупателей в США присмотреться к подержанным машинам, что, в свою очередь, взвинтит и их стоимость. В итоге проиграют все — от производителей до обычных автовладельцев.