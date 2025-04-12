Космический аппарат НАСА зафиксировал необычную активность черной дыры, выбрасывающей рентгеновские лучи невиданной мощности.

В центре галактики SDSS1335+0728, расположенной в 300 миллионах световых лет от Земли, происходит нечто необычное. Сверхмассивная черная дыра, долгое время остававшаяся в спящем состоянии, внезапно пробудилась и начала излучать мощные рентгеновские вспышки. Их энергия в сотни раз превышает все ранее зафиксированные показатели.

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Астрономы назвали этот объект «Ansky» и наблюдают за ним с 2019 года, когда первые признаки активности заметил телескоп NASA Swift. К 2024 году вспышки стали регулярными, повторяясь примерно каждые 4,5 дня. Обычно подобные явления — квазипериодические извержения (QPE) — длятся недолго и не так интенсивны. Но Ansky побил все рекорды: его выбросы в десять раз ярче и продолжительнее типичных QPE.

Ученые пока не могут точно объяснить причину такой активности. Раньше считалось, что подобные вспышки возникают, когда черная дыра разрывает и поглощает близлежащие звезды. Однако Ansky, судя по всему, ведет себя иначе — рядом с ним нет признаков разрушающихся космических тел.

Это открытие заставляет пересмотреть существующие модели. «Наши теории не предусматривали настолько мощных и частых извержений», — отмечают астрономы. — «Возможно, мы имеем дело с совершенно новым механизмом».

Дальнейшие наблюдения могут пролить свет на природу этого феномена. В будущем данные о вспышках Ansky планируют сопоставить с информацией от гравитационно-волнового детектора LISA, который запустят в 2037 году. Это поможет понять, как связаны рентгеновские выбросы и колебания пространства-времени.

Пока же астрономы продолжают следить за черной дырой, чье поведение ставит перед наукой новые вопросы. Ansky не только бросает вызов теориям, но и напоминает, сколько загадок еще скрывает космос.