Стартап Orbital Materials разработал технологию улавливания CO₂, работающую на тепле серверов. В основе системы — сорбент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Центры обработки данных потребляют огромное количество энергии, выделяя тепло и CO₂. Стартап Orbital Materials предложил необычное решение: использовать это тепло для улавливания углерода. Их технология основана на сорбенте, который эффективно работает при высоких температурах — в отличие от традиционных аналогов, требующих охлажденного воздуха.

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Компания, основанная бывшим исследователем DeepMind, разработала материал с помощью ИИ. Это фиолетовый порошок, способный поглощать углекислый газ в условиях горячего воздушного потока дата-центров. Предварительные расчеты показывают, что себестоимость улавливания может снизиться до $200 за тонну — в пять раз дешевле стандартных методов.

Система работает по принципу прямого захвата воздуха: вентиляторы пропускают его через сорбент, который задерживает CO₂. При нагреве материал высвобождает газ, после чего его можно хранить или утилизировать. Orbital упаковывает установки в мобильные контейнеры, что упрощает их внедрение в существующую инфраструктуру.

Пока технология проходит испытания в британском дата-центре Civo. Если тесты окажутся успешными, это может изменить подход к снижению выбросов в IT-индустрии. Крупные компании, такие как Amazon и Google, пока не спешат внедрять подобные решения.

Остаются нерешенные вопросы — например, хранение собранного углерода и масштабирование технологии.