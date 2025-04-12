В Швеции разработали мягкий аккумулятор, способный растягиваться и менять форму. В основе технологии — сопряженные полимеры и лигнин, побочный продукт производства бумаги.

В Университете Линчёпинга (Швеция) разработали аккумулятор, который по структуре напоминает зубную пасту и может принимать практически любую форму. В отличие от традиционных твердотельных аккумуляторов, эта версия остается работоспособной даже при растяжении или скручивании.

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Ключевое отличие нового аккумулятора — жидкие электроды на основе сопряженных полимеров и лигнина. Последний является побочным продуктом целлюлозно-бумажной промышленности. Исследователи уже протестировали прототип, подключив к нему светодиод: устройство работало как в обычном состоянии, так и после деформации. «Текстура немного похожа на зубную пасту. Материал можно, например, использовать в 3D-принтере, чтобы придать батарею желаемую форму».

Современные аккумуляторы остаются самым громоздким элементом в электронике, ограничивая дизайн компактных и гибких устройств. Новый подход может изменить ситуацию, особенно для носимых гаджетов, медицинских датчиков и мягкой робототехники.

Предыдущие попытки создать гибкие аккумуляторы сталкивались с проблемами: например, жидкометаллические электроды со временем затвердевали. Шведские ученые избежали этого, используя полимеры PEDOT и PACA, которые остаются стабильными даже после 500 циклов зарядки. Кроме того, аккумулятор выдерживает удвоенное растяжение без потери функциональности.

Однако у технологии есть ограничения. Напряжение пока не превышает 0,9 В, что недостаточно для большинства коммерческих устройств. Сейчас команда изучает возможность добавления цинка или марганца для повышения мощности, сохраняя при этом экологичность.