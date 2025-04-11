Армия США выделила $4,2 млрд на развертывание высотных аэростатов, способных обнаруживать стелс-истребители. Система работает круглосуточно на высоте до 4,5 км.

Аэростаты давно используются в военных целях — от воздушных шаров времен Гражданской войны в США до современных систем слежения за наркотрафиком. Теперь армия США делает новую ставку на эту технологию, выделив $4,2 млрд на разработку и эксплуатацию высотных разведывательных аэростатов. Их главная задача — обнаруживать малозаметные истребители, включая стелс-самолеты.

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Система, известная как PSS-T (Persistent Surveillance System-Tethered), представляет собой привязные аэростаты, оснащенные многофункциональными датчиками. Они поднимаются на высоту до 4,57 км и могут работать без перерыва, передавая данные в режиме, близком к реальному времени. Пять операторов управляют ими посменно, обеспечивая круглосуточный мониторинг.

Финансирование распределено между десятью компаниями, включая Leidos и TCOM. Эти средства пойдут не только на производство, но и на интеграцию аэростатов с другими разведывательными системами. Уже сейчас PSS-T развернуты как на территории США, так и за ее пределами.

Ключевое преимущество аэростатов — их способность покрывать огромные площади. Они сканируют пространство в радиусе 160 км, фиксируя все: от перемещения войск до попыток установки самодельных взрывных устройств. В Афганистане такие системы помогали выявлять коррупцию среди местных силовиков.

Новые аэростаты — часть более масштабной программы PSDS2, которая объединяет данные с разных датчиков для оперативного анализа. Если раньше их оболочки и кабели имели ограничения, то теперь инженеры используют усиленные материалы, позволяющие нести больше оборудования.

Армия США рассчитывает, что PSS-T повысит осведомленность командования и усложнит действия противника, особенно в условиях, где традиционные радары бессильны против технологий малозаметности.