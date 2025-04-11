General Motors объявила об увольнении 200 работников своего детройтского завода электромобилей. Компания объясняет это решение необходимостью подстроить производство под реальный рыночный спрос.

На флагманском заводе электромобилей General Motors в Детройте грядут сокращения. Руководство компании приняло решение уволить 200 из 4500 сотрудников Factory Zero – предприятия, полностью переориентированного на выпуск электрического транспорта.

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Основная причина – более медленный, чем ожидалось, рост популярности электромобилей среди американских потребителей. В GM подчеркивают, что ситуация не связана с политикой тарифов, а исключительно с необходимостью привести производственные мощности в соответствие с текущим уровнем спроса.

Factory Zero, бывший завод Detroit-Hamtramck, стал символом электрической трансформации GM. В 2020 году компания инвестировала в его модернизацию 2,2 миллиарда долларов – рекордную сумму в своей истории. Президент Байден лично присутствовал на открытии обновленного предприятия в ноябре 2021 года.

Сегодня здесь собирают электрические версии Hummer, Silverado, Sierra и Escalade – ключевые модели электрической линейки GM. Однако продажи этих автомобилей, несмотря на стабильный рост, не достигают первоначально запланированных показателей.

Ситуация отражает общую тенденцию в глобальном автопроме. За исключением Китая и Норвегии, переход потребителей на электромобили происходит медленнее, чем прогнозировали аналитики. Это заставляет многих производителей пересматривать свои амбициозные планы по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания.

GM пока не отказывается от своих долгосрочных целей – к концу 2025 года 20% производственных мощностей в Северной Америке должны выпускать электромобили, а к 2030 году – уже 50%. Однако текущие корректировки показывают, что путь к электрическому будущему может оказаться более длинным и сложным, чем предполагалось.