ВТБ выделил самые распространенные способы мошенничества с банковскими картами. На первом месте — фишинг, на втором — создание NFC-клонов карт с помощью шпионских программ.

ВТБ рассказал, что их специалисты проанализировали текущие схемы обмана с банковскими картами и выяснили, что чаще всего злоумышленники используют фишинг. Они создают фальшивые сайты интернет-магазинов с заманчивыми ценами, вынуждая покупателей вводить данные карт. После оплаты магазин исчезает, а деньги — тоже.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Еще один популярный метод — звонки от имени банка. Мошенники сообщают о «подозрительных операциях» или блокировке карты, просят назвать коды из SMS или данные для «разблокировки». Достаточно одной ошибки — и счет опустеет.

Отдельная угроза — NFC-клоны. Вредоносные программы, установленные на телефон, дают злоумышленникам удаленный доступ. Они активируют бесконтактную оплату, перехватывают данные карты и привязывают их к своим устройствам. После этого мошенники спокойно снимают деньги в банкоматах или оплачивают покупки.



