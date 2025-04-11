Российская космическая обсерватория «Миллиметрон» оснащена детекторами, способными улавливать следы воды в далеком космосе с рекордной точностью. Ученые надеются, что это поможет не только изучить эволюцию планет, но и найти возможные признаки жизни.

Российская космическая обсерватория «Миллиметрон», запуск которой запланирован на 2029 год, станет одним из самых мощных инструментов для изучения Вселенной. Ее главная задача — исследование воды в космосе, что может пролить свет на происхождение жизни.

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Телескоп диаметром 10 метров разместят в 1,5 млн км от Земли — дальше, чем орбита Луны. Он будет работать в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, анализируя облака газа, протопланетные диски и атмосферы далеких планет. Ученые рассчитывают, что это поможет понять, как вода распространяется по Вселенной и как она попала на Землю.

Один из ключевых приборов обсерватории — спектрометр, способный улавливать слабые сигналы молекул воды. Его детекторы работают на основе сверхпроводниковых технологий, приближаясь к квантовому пределу чувствительности. В одном из диапазонов используется тончайшая пленка нитрида ниобия толщиной в несколько нанометров, которая реагирует даже на слабые космические импульсы.

Помимо воды, «Миллиметрон» займется изучением черных дыр, пульсаров и гипотетических объектов вроде кротовых нор. Но главный интерес ученых связан с возможностью обнаружить условия для жизни. Поскольку вода — ключевой элемент для известных нам биологических форм, ее распределение в космосе может указывать на потенциально обитаемые зоны.

Проект объединяет усилия нескольких российских научных институтов, включая ФИАН, МФТИ и ИКИ РАН. Если все пойдет по плану, «Миллиметрон» станет первым инструментом, способным с такой точностью анализировать состав далеких планет и комет. Это не только расширит понимание Вселенной, но и, возможно, приблизит ответ на вопрос, одиноки ли мы в космосе.