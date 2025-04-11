Бывший технический директор OpenAI Мира Мурати привлек $2 млрд для своего стартапа Thinking Machine Lab, несмотря на отсутствие готового продукта. Оценка компании уже приближается к $10 млрд, а в команду вошли ключевые бывшие сотрудники OpenAI, включая создателя GPT Алека Рэдфорда.

Thinking Machine Lab, стартап бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати, завершает раунд финансирования на $2 млрд. При этом у компании нет ни продукта, ни пользователей, а ее оценка уже достигает $10 млрд.

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Стартап основали менее года назад, но его финансовая привлекательность связана с репутацией Мурати и ее команды. В октябре 2023 года, после ухода из OpenAI, она привлекла первые $100 млн. Сейчас сумма выросла в 20 раз, а среди инвесторов — крупные венчурные фонды и частные лица, уверенные в потенциале проекта.

Thinking Machine Lab позиционирует себя как компанию, которая разрабатывает ИИ, адаптирующийся под индивидуальные задачи пользователей, особенно в науке и программировании. По заявлению основателей, их цель — демократизировать доступ к сложным ИИ-технологиям, которые сейчас доступны лишь узкому кругу исследователей.

Большая часть инвестиций пойдет на закупку вычислительных мощностей — без этого невозможно обучать сложные модели. Однако детали расходов могут измениться, так как раунд еще не закрыт.

К проекту присоединились два ключевых экс-сотрудника OpenAI: Алек Рэдфорд, создатель GPT-2 и GPT-3, и Боб МакГрю, бывший главный научный сотрудник компании. Рэдфорд, которого Сэм Альтман называл «гением уровня Эйнштейна», покинул OpenAI в конце 2023 года. МакГрю ушел раньше, заявив о желании взять паузу, но теперь вернулся к работе.

В команде Thinking Machine Lab уже собрались бывшие топ-менеджеры OpenAI, включая технического директора Баррета Зофа и Джона Шульмана, одного из соучредителей OpenAI. Из 29 ведущих специалистов стартапа две трети ранее работали в OpenAI и участвовали в создании ChatGPT, PyTorch и других известных проектов.

Пока неизвестно, когда стартап представит первый продукт, но высокая оценка и мощная команда указывают на серьезные амбиции в сфере искусственного интеллекта.