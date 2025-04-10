Итальянская верфь Fincantieri начала строительство первого в мире круизного лайнера Viking Libra на водородном топливе. Судно водоизмещением 54 300 тонн сможет вырабатывать до 6 МВт электроэнергии без вредных выбросов.

Зарубежная морская индустрия делает важный шаг к экологичности – на верфи Fincantieri в итальянской Анконе закладывают первый круизный лайнер, полностью работающий на водороде. Viking Libra станет испытательной площадкой для новых технологий хранения и использования альтернативного топлива.

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Судно длиной 239 метров примет на борт 998 пассажиров в 499 каютах. Его главная особенность – энергетическая установка на топливных элементах с полимерной электролитной мембраной (PEM), способная генерировать 6 мегаватт мощности. Этого хватит для движения и обеспечения всех систем лайнера.

Инженеры решили главную проблему водородных судов – хранение топлива. Они разработали специальную контейнерную систему, которая позволит держать запас водорода непосредственно на борту. Технология упрощает логистику и делает корабль менее зависимым от инфраструктуры портов.

Viking Libra войдет в строй в конце 2026 года. Вслед за ним верфь построит аналогичное судно Viking Astrea, а к 2031 году планирует сдать еще два водородных лайнера. Компания Viking уже сейчас называет эти проекты поворотными для всей круизной индустрии.

Морской транспорт остается одним из главных источников загрязнения – на него приходится около 3% мировых выбросов CO₂. Переход на водород может изменить ситуацию, особенно для хрупких экосистем Арктики и других заповедных регионов, куда сможет заходить новый лайнер.

Пока технология требует проверки на практике. Специалистам предстоит убедиться в надежности системы хранения и эффективности топливных элементов в длительных рейсах. Успех Viking Libra определит, станет ли водород реальной альтернативой традиционному судовому топливу.