Apple готовит к выпуску 18,8-дюймовый складной планшет. Производство устройства планируют начать в конце 2026 года.

Apple ускоряет разработку своего первого складного iPad с необычно большой диагональю 18,8 дюйма. Аналитики предполагают, что компания может представить новинку одновременно со складной версией iPhone, производство которых планируют наладить в конце 2026 года.

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Сейчас оба устройства проходят этап подготовки к серийному выпуску (NPI) на заводах Foxconn. Этот процесс обычно занимает около года, после чего начинается массовое производство. Точные сроки выхода продуктов остаются неопределенными — возможен как конец 2026, так и начало 2027 года.

Среди экспертов нет единого мнения о характеристиках будущего устройства. Одни предполагают, что это будет гибрид iPad и MacBook с сенсорной версией macOS, другие говорят о классическом планшете с увеличенным экраном. Размер дисплея также вызывает споры: называются цифры от 18,8 до 20 дюймов.

Разночтения в прогнозах могут объясняться тем, что Apple разрабатывает несколько прототипов одновременно. Компания известна своим скрытным подходом к новым продуктам, поэтому окончательные решения о характеристиках и сроках выхода, вероятно, еще не приняты.