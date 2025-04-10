Samsung добилась прогресса в производстве 2-нм чипов, увеличив выход годных изделий до 40%. Крупные технологические компании рассматривают возможность заказа.

Samsung удалось значительно улучшить производство 2-нанометровых чипов. По последним данным, процент годных изделий вырос до 40% против 20-30% на предыдущей 3-нм технологии. Улучшение показателей совпало по времени с изменениями в руководстве подразделения Samsung Foundry, которое ранее анонсировало пересмотр бизнес-стратегии.

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Хотя TSMC по-прежнему лидирует с 80% выходом годных на своем 2-нм процессе, у Samsung появились козыри. Многие клиенты ищут альтернативы перегруженным мощностям TSMC. Более низкие цены и свободные производственные линии делают корейского производителя привлекательным вариантом.

Среди потенциальных заказчиков — Apple, NVIDIA и AMD. Эти компании традиционно работали с TSMC, но теперь рассматривают Samsung как второго поставщика. Такой подход снижает риски и дает больше гибкости в условиях дефицита чипов.

Однако Samsung предстоит серьезная работа. Чтобы конкурировать с TSMC, которая планирует массовый выпуск 2-нм чипов в конце 2025 года, корейской компании нужно продолжать улучшать показатели. Особенно важна стабильность производства — ключевой фактор для крупных заказчиков.