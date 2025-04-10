Автошколы ждут дополнительные часы практики, дистанционное обучение и строгий контроль.

С сентября этого года российские автошколы ждут значительные перемены. Власти решили пересмотреть подход к подготовке водителей, сделав акцент на практических навыках и реальной безопасности на дорогах. Эти изменения коснутся и учебных программ, и требований к самим автошколам, и даже способа оценки их работы.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Главное новшество — будущим автомобилистам придется проводить больше времени за рулем. Количество практических занятий увеличится на два часа независимо от того, на какой коробке передач учится человек — механической или автоматической. При этом теорию тоже обновят: в программу добавят современные темы, от правил использования светоотражающих жилетов до особенностей движения на электросамокатах.

Но на этом изменения не заканчиваются. Автошколам теперь предстоит серьезно модернизировать свои площадки. Новые требования касаются специального покрытия автодромов, систем водоотведения и даже манекенов для отработки первой помощи. Многие владельцы автошкол уже жалуются, что такие перемены неизбежно приведут к росту цен на обучение — по некоторым оценкам, на 15-20%.

Еще одно важное нововведение — рейтинг автошкол, который начнут составлять с 2025 года. Оценивать будут по двум основным критериям: сколько выпускников сдают экзамены в ГИБДД с первого раза и как часто попадают в аварии водители со стажем менее двух лет. Статистика последних лет вызывает тревогу: число ДТП с участием новичков растет, в прошлом году — на 10%, а за первые месяцы этого — еще на 20%.

Эксперты по-разному оценивают эти изменения. Одни считают, что новые требования помогут повысить качество подготовки водителей. Другие указывают на проблемы: в небольших городах и селах у людей часто просто нет выбора автошколы, а причины аварий бывают разными и не всегда связаны с обучением.

В перспективе обсуждаются еще более радикальные изменения — например, разделение обучения и экзаменов или индивидуальные программы для учеников с разным уровнем подготовки. Но это пока только планы. Пока же автошколам и будущим водителям нужно готовиться к тем переменам, которые вступят в силу уже этой осенью.