Тайваньская компания Foxconn решила не конкурировать с автогигантами, а стать для них производственным партнером. Первые электромобили уже сходят с конвейера.

Технологический гигант Foxconn, прославившийся как основной сборщик iPhone, определил свою нишу на автомобильном рынке. Вместо того чтобы создавать очередной бренд электромобилей, компания сделала ставку на контрактное производство для других игроков. Это решение позволяет избежать прямой конкуренции с автопроизводителями и вместо этого стать для них ценным партнером.

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Первые шаги в этом направлении уже сделаны. На тайваньском заводе Foxconn выпускает кроссовер Model C, который продается под местной маркой Luxgen. До конца года планируется запуск минивэна Model B — он, вероятно, выйдет под японским брендом, возможно Mitsubishi. Для американского рынка готовится тестовая партия Model C, а к 2027 году компания обещает представить новый минивэн Model D.

Географическая стратегия Foxconn предусматривает поэтапную экспансию. Пока производство сосредоточено на Тайване, но при достижении определенных объемов продаж компания готова локализовать сборку в ключевых регионах. Особенно это актуально для США, где высокие импортные пошлины делают местное производство экономически оправданным.

Foxconn активно ищет партнеров среди автопроизводителей, предлагая им свои производственные мощности и технологические компетенции. Особый интерес компания проявляет к японским брендам, ценя их подход к качеству.