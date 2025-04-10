В Китае разработали принципиально новую систему противовоздушной обороны, использующую 16 стволов для создания плотного заградительного огня. В отличие от традиционных зенитных комплексов, работающих по принципу точечного перехвата, эта установка покрывает огнем всю опасную зону, повышая вероятность поражения цели.
Главный конструктор Юй Бин отмечает, что система особенно эффективна против современных угроз – роев малых беспилотников, низколетящих ракет и артиллерийских снарядов. В испытаниях комплекс продемонстрировал способность уничтожать группы дронов одним залпом, что недоступно обычным средствам ПВО.
Разработка отличается модульной конструкцией, позволяющей устанавливать ее на различные носители – автомобильные шасси, бронетехнику или корабли. Среди ключевых преимуществ – высокая скорострельность, быстрая перезарядка и возможность работы в движении вместе с мобильными подразделениями.
Военный эксперт Фу Цяньшао подчеркивает, что система заполняет важную нишу в современной противовоздушной обороне, предлагая экономичное решение против массовых низковысотных угроз. Разработка может найти применение не только в китайской армии, но и на международных рынках вооружений, где растет спрос на средства борьбы с беспилотниками.