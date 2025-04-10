Китайские военные представили инновационную систему ПВО с 16 стволами, способную создавать плотную завесу огня. Комплекс эффективен против широкого спектра угроз - от минометных снарядов до крылатых ракет.

В Китае разработали принципиально новую систему противовоздушной обороны, использующую 16 стволов для создания плотного заградительного огня. В отличие от традиционных зенитных комплексов, работающих по принципу точечного перехвата, эта установка покрывает огнем всю опасную зону, повышая вероятность поражения цели.

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Главный конструктор Юй Бин отмечает, что система особенно эффективна против современных угроз – роев малых беспилотников, низколетящих ракет и артиллерийских снарядов. В испытаниях комплекс продемонстрировал способность уничтожать группы дронов одним залпом, что недоступно обычным средствам ПВО.

Разработка отличается модульной конструкцией, позволяющей устанавливать ее на различные носители – автомобильные шасси, бронетехнику или корабли. Среди ключевых преимуществ – высокая скорострельность, быстрая перезарядка и возможность работы в движении вместе с мобильными подразделениями.

Военный эксперт Фу Цяньшао подчеркивает, что система заполняет важную нишу в современной противовоздушной обороне, предлагая экономичное решение против массовых низковысотных угроз. Разработка может найти применение не только в китайской армии, но и на международных рынках вооружений, где растет спрос на средства борьбы с беспилотниками.