Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Китайская 16-ствольная система ПВО способна создавать плотную завесу огня против дронов
Китайские военные представили инновационную систему ПВО с 16 стволами, способную создавать плотную завесу огня. Комплекс эффективен против широкого спектра угроз - от минометных снарядов до крылатых ракет.

В Китае разработали принципиально новую систему противовоздушной обороны, использующую 16 стволов для создания плотного заградительного огня. В отличие от традиционных зенитных комплексов, работающих по принципу точечного перехвата, эта установка покрывает огнем всю опасную зону, повышая вероятность поражения цели.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Главный конструктор Юй Бин отмечает, что система особенно эффективна против современных угроз – роев малых беспилотников, низколетящих ракет и артиллерийских снарядов. В испытаниях комплекс продемонстрировал способность уничтожать группы дронов одним залпом, что недоступно обычным средствам ПВО.

Разработка отличается модульной конструкцией, позволяющей устанавливать ее на различные носители – автомобильные шасси, бронетехнику или корабли. Среди ключевых преимуществ – высокая скорострельность, быстрая перезарядка и возможность работы в движении вместе с мобильными подразделениями.

Военный эксперт Фу Цяньшао подчеркивает, что система заполняет важную нишу в современной противовоздушной обороне, предлагая экономичное решение против массовых низковысотных угроз. Разработка может найти применение не только в китайской армии, но и на международных рынках вооружений, где растет спрос на средства борьбы с беспилотниками.

#военные технологии #противовоздушная оборона #беспилотные системы #вооружения китая
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
10
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
14
Colorful выпустила свою первую матплату с механизмом быстрой разблокировки разъёма PCI Express
2
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
4
Vivo X200 Ultra с 35-мм камерой Zeiss попал на видео до анонса
+
GALAX представила GeForce RTX 5090D Boomstar LUNA и NOX с магнитным креплением кожуха
1
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
+
США приступили к реализации плана "Золотой купол" для уничтожения гиперзвукового оружия из космоса
2
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
3
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
Новые модели BMW будут иметь поддержку искусственного интеллекта Alibaba
+
Samsung опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для поддерживаемых устройств
+
Netflix опубликовал трейлер фильма "Опустошение" с Томом Харди
+
Полные характеристики GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 попали в сеть до официального релиза
+
Российских автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества с помощью разбитых телефонов
+
Модифицированный BIOS позволил AMD RX 9070 обойти по производительности заводскую XT-версию
2
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
+
Технологическая демонстрация в Unreal Engine 5.5.4 показала возможности киберпанк-визуализации
+

Популярные статьи

Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
23
"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
Почему цены на приставки продолжат расти, а подорожание видеоигр до 90$ уже не остановить
9
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
37
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
23
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
61
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
10
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
5
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
2
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
4

Сейчас обсуждают

Франц Фердинанд
03:53
Нижний интернет блдь... Как же ты забал... Так и вижу, сиди Озон свои шизокниги пьяный наговаривает и вдруг "а давайте поговорим про свитч 2!" или Ваномас сидит такой на пека видосы смотрит и вдруг та...
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
aleximus777
03:49
Когда их тенсент купил, я воспрял... А оно вон как вышло. Проклятые эффективные манагеры... Они сидят на бонусах, а их можно выписывать только на сверприбылях. Просто окупающийся проект, со своей скро...
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
Garthar
03:46
Та херня все это. В восточном казахстане куча различных руд и что? Кто-то слышал про открытые новые шахты или месторождения за все время существования "независимого" Казахстана?
В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
klopcha
03:45
Навряд ли кто-то брал 1080 для браузера или офиса. Потому даже хорошее охлаждение не панацея.
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
vl
03:43
Ерунду городишь, при разнице частоты чипа в 1,63 раза , 4060 Ti быстрее 3060 Ti всего на 9-10%, https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-4060-ti-dual-with-m-2-slot/31.html и в упомянутом ...
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
Garthar
03:42
4 аналогичный пост с начала года. По 1 посту в месяц копипастишь и норм контент че. Еще и платят оказывается. Хм, а че так можно было?
Китайская 16-ствольная система ПВО способна создавать плотную завесу огня против дронов
Garthar
03:41
Ресерч уже давно индийский
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Alex-IT
03:37
Законы во всём мире выборочно работают.
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
Alex-IT
03:35
Цыганская наука - одна из самых эффективных кстати)) Ходить по домам и впаривать барахло нужно уметь ещё.
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
aleximus777
03:28
Я очень спокойно отношусь к вариативности решений в РПГ, я даже в играх не могу зло отыгрывать) Я про вариативность достижения целей, что является фирменной фишкой деусов.
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем