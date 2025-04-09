Аналитики не исключают изменения американской позиции по российскому газу. Вашингтон может потребовать от ЕС возобновить закупки у "Газпрома" для стабилизации рынка.

США могут пересмотреть свою жесткую позицию по российскому газу и потребовать от европейских партнеров возобновить сотрудничество с Москвой. По данным Euractiv, администрация Трампа рассматривает варианты поставок, которые позволят снизить энергетическое давление на экономику ЕС.

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Эксперты предлагают два сценария. Первый предполагает реэкспорт российского газа под видом американского. Второй вариант - восстановление поврежденных "Северных потоков", где одна из ниток осталась неповрежденной. Стоимость ремонтных работ оценивается в сумму до миллиарда евро, причем основное бремя ляжет на "Газпром".

Йиллес ван ден Беуке подчеркивает, что возврат российского топлива быстро снизит цены на европейских хабах. Сюзанна Нис добавляет, что Берлин может оправдать такое решение необходимостью "сохранения мира", несмотря на прежние заявления.

Ситуация осложняется нераскрытыми обстоятельствами диверсии на газопроводах в 2022 году. Расследования Германии, Дании и Швеции не привели к публичным результатам, а Россия продолжает настаивать на международном терроризме.

Кремль последовательно критикует энергетическую политику ЕС, указывая на рост цен и потерю конкурентных преимуществ. По словам Владимира Путина, Россия остается надежным поставщиком, а европейские страны продолжают покупать ее энергоресурсы, но по завышенным ценам через посредников.