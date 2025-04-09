На фоне резкого падения продаж Tesla Model Y в Германии Volkswagen укрепляет свои позиции на европейском рынке электромобилей. Концерн готовит масштабное обновление модельного ряда.

Volkswagen Group переживает неоднозначный период: пока в Европе продажи электромобилей бренда растут рекордными темпами, на китайском направлении фиксируется спад. В Германии ситуация особенно показательна — Tesla Model Y, бывший лидер рынка, опустилась на седьмое место с падением продаж на 70%, уступив позиции моделям VW.

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Американский рынок также показывает положительную динамику — рост на 6,2%, что аналитики связывают с желанием покупателей успеть до введения новых пошлин. При этом две трети продаж в Штатах приходится на автомобили мексиканской сборки.

В ближайших планах концерна — презентация на Шанхайском автосалоне новой модели Audi и трех электрокаров VW, разработанных совместно с китайскими партнерами. Особый интерес представляет внедорожник с двигателем-генератором, призванным решить проблему "запаса хода".

Несмотря на сложности в Китае, где продажи упали на 7,1%, в Volkswagen уверены в перспективах европейского рынка. Обновление модельного ряда ID-серии и новые продукты должны укрепить позиции компании в сегменте электромобилей.