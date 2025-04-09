Нижегородский автозавод внедрил экспериментальные беспилотные грузовые платформы для перевозок между цехами. Техника развивает скорость до 20 км/ч и работает на электрической тяге.

На территории бывшего ГАЗа начали работать необычные транспортные средства – грузовые платформы NEOS без кабин. Пока они курсируют только по заводской территории, перевозя детали между цехами со скоростью пешехода.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Электротягач грузоподъемностью до тонны способен проходить 120 км без подзарядки. Для маневренности инженеры использовали узлы от "Соболя NN" - обе оси поворачиваются, сокращая радиус разворота до 3,5 метров. Распознавать препятствия и прокладывать маршрут машине помогает специальное ПО.

Чтобы обеспечить безопасность, на заводе обновили дорожную разметку и знаки. В перспективе такие беспилотники могут появиться в аэропортах, портах и на складах, но пока технологию отрабатывают в закрытой среде.



