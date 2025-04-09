На территории бывшего ГАЗа начали работать необычные транспортные средства – грузовые платформы NEOS без кабин. Пока они курсируют только по заводской территории, перевозя детали между цехами со скоростью пешехода.
Электротягач грузоподъемностью до тонны способен проходить 120 км без подзарядки. Для маневренности инженеры использовали узлы от "Соболя NN" - обе оси поворачиваются, сокращая радиус разворота до 3,5 метров. Распознавать препятствия и прокладывать маршрут машине помогает специальное ПО.
Чтобы обеспечить безопасность, на заводе обновили дорожную разметку и знаки. В перспективе такие беспилотники могут появиться в аэропортах, портах и на складах, но пока технологию отрабатывают в закрытой среде.