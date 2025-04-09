Средняя цена страхового полиса для автомобилистов уменьшилась на 5% за год. В ЦБ связывают это с улучшением ситуации с мошенничеством в большинстве регионов.

Автомобильная страховка в России стала дешевле – средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась до 7,5 тысячи рублей. По данным ЦБ, это на 5% меньше показателей прошлого года, при том что объем выплат вырос на четверть.

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Регулятор отмечает положительную динамику: если два года назад 12 регионов считались проблемными из-за высокого уровня мошенничества, сейчас их осталось только четыре. Однако в этих областях страховщики продолжают работать в убыток.

Общая сумма собранных страховых премий превысила 330 млрд рублей, при этом выплаты пострадавшим в авариях составили 202 млрд. Такой дисбаланс объясняется как ростом числа ДТП, так и увеличением среднего размера компенсаций.

Эксперты предлагают дифференцированный подход к тарифам – в проблемных регионах возможно введение дополнительных повышающих коэффициентов. По мнению главы РСА, это поможет стабилизировать ситуацию без ущерба для добросовестных автовладельцев.

Банк России намерен усилить борьбу с мошенническими схемами, подчеркивая необходимость комплексных мер. Регулятор рассчитывает, что совместные действия с правоохранительными органами позволят сохранить положительную динамику цен на страховку.