Китайский автопроизводитель BYD выводит на европейский рынок свой премиальный бренд Denza. Первой моделью станет мощный электрокар Z9 GT, продажи которого начнутся в конце года.

Китайский автогигант BYD решил усилить свое присутствие в Европе, запустив здесь премиальный бренд Denza. Первой моделью, которая появится на европейских рынках, станет флагманский электрокар Z9 GT — мощный седан с тремя электродвигателями и запасом хода, рассчитанным на взыскательных покупателей.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Denza начинала как совместный проект BYD и Mercedes-Benz еще в 2011 году, но за десять лет продала лишь 23 тысячи машин. Немецкий концерн постепенно сокращал участие, а в прошлом году полностью вышел из предприятия, оставив бренд в руках китайской компании. Теперь BYD намерена сделать Denza своим ключевым премиальным активом за пределами Китая.

Презентация европейской линейки прошла в Милане, где представители бренда заявили, что целевая аудитория — состоятельные покупатели и молодые технологичные клиенты. В планах не только Z9 GT, но и роскошный минивэн D9, который появится следом. Обе модели первое время будут поставляться из Китая, но к концу года BYD планирует начать сборку на своем новом заводе в Венгрии.

Z9 GT позиционируется как конкурент Porsche Taycan, хотя его габариты значительно больше. Длина кузова превышает немецкий аналог на 20 см, а колесная база — на 22,5 см. Три электродвигателя выдают суммарно 962 л.с., а аккумулятор имеет емкость 100,1 кВт·ч. В Китае также доступна гибридная версия с 2,0-литровым турбомотором и тремя электродвигателями (858 л.с.).

Ценовая политика Denza может стать ее главным козырем. В Китае Z9 GT стоит от 45,8 до 56,8 тыс. долларов, тогда как Porsche Taycan и Panamera Sport Turismo начинаются от 138 тыс. долларов. Если BYD сохранит этот разрыв в Европе, бренд сможет предложить премиальные характеристики за значительно меньшие деньги.

Пока неизвестно, будут ли другие суббренды BYD, такие как Fang Cheng Bao и Yangwang, представлены в Европе под именем Denza. Однако уже очевидно, что китайский производитель намерен всерьез конкурировать с традиционными люксовыми марками. Удастся ли ему переломить скептицизм европейских покупателей — покажет ближайший год.