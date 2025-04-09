Samsung собрала специализированную группу для создания 1-нм полупроводников, планируя начать их выпуск к 2029 году. При этом данных о прогрессе в 1,4-нм технологии нет, что может указывать на смену приоритетов компании.

Samsung усиливает работу над 1-нм процессом, сформировав отдельную команду для этой задачи. По данным источников, компания намерена выйти на массовое производство таких чипов к 2029 году. Однако информации о продвижении в разработке 1,4-нм технологии пока нет — возможно, Samsung сконцентрировала ресурсы на более амбициозной цели.

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Для создания 1-нм чипов потребуется оборудование EUV-литографии с высокой числовой апертурой. Пока неясно, заказала ли Samsung такие установки, но без них реализация проекта невозможна. Внутренние документы называют этот процесс «полупроводниковой мечтой», а часть специалистов уже переведена в новую рабочую группу.

Параллельно Samsung продолжает совершенствовать 2-нм технологию GAA. Выход годных пластин на этом этапе составляет около 30%, что лучше показателей 3-нм процесса, но до стабильного производства еще далеко. TSMC, главный конкурент Samsung, также активно развивает суб-2-нм чипы и уже принимает заказы на 2-нм решения.

Ранее ходили слухи, что Samsung отказалась от 1,4-нм разработки, возможно, чтобы сосредоточиться на 2-нм и 1-нм направлениях. Если планы компании реализуются, к 2029 году она может получить преимущество перед TSMC, которая пока лишь начала исследования 1,4-нм стандарта. Однако до массового выпуска 1-нм чипов Samsung предстоит решить множество технических и производственных проблем.