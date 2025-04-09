Повышение тарифов может значительно увеличить стоимость смартфонов Apple.

За три дня до введения импортных пошлин, американские магазины Apple столкнулись с неожиданным наплывом покупателей. Причиной стал страх перед резким подорожанием iPhone — с 9 апреля тарифы на китайскую электронику вырастут более чем вдвое.

Компания предприняла экстренные меры, завезя крупные партии смартфонов воздушным транспортом из Азии. Однако это временное решение — после исчерпания текущих запасов цены неизбежно скорректируют. Особенно уязвимы новейшие модели, сборка которых пока сосредоточена в Китае.

Ситуация демонстрирует, как торговые войны мгновенно влияют на потребительские привычки. В Apple пока воздерживаются от официальных комментариев о ценовой политике, но рыночные индикаторы уже сигнализируют о грядущих изменениях.