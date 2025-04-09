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В Китае впервые применили квантовый компьютер для тонкой настройки крупной модели ИИ
Эксперимент на 72-кубитном чипе Wukong показал рост скорости и точности обучения.

В Китае произошло событие, которое может изменить будущее искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Ученые впервые использовали квантовый компьютер для тонкой настройки сложной нейросетевой модели, содержащей миллиард параметров. Это не просто лабораторный эксперимент – результаты превзошли ожидания, показав, как квантовые технологии могут решать реальные задачи.  

Система под названием Origin Wukong, работающая на 72 кубитах, смогла ускорить обучение чат-бота для психологической поддержки на 15%. Но что еще удивительнее – точность его работы выросла с 68% до 82%, при этом саму модель удалось уменьшить на три четверти. Это открытие особенно важно сейчас, когда крупные ИИ-компании сталкиваются с нехваткой вычислительных мощностей для обучения своих систем.  

"Это похоже на то, как если бы обычный компьютер получил квантовый турбонаддув", – поясняет суть технологии один из участников проекта. Действительно, Wukong, названный в честь мифического Короля обезьян, способен выполнять сотни вычислений одновременно, что дает ему уникальное преимущество перед традиционными компьютерами.  

С начала года этот квантовый процессор уже помог в решении более 350 тысяч практических задач – от медицинской диагностики до финансового прогнозирования. К нему обращаются специалисты из 139 стран, что делает китайскую разработку одной из самых востребованных в мире.  

Пока другие страны – США, страны Европы и Канада – тоже активно развивают квантовые технологии, китайским исследователям удалось первыми показать, как эти сложные системы могут работать с реальными ИИ-моделями. Следующим шагом станет применение технологии к еще более сложным системам искусственного интеллекта, включая те, что работают одновременно с текстом, изображениями и звуком.  

#китай #искусственный интеллект #машинное обучение #квантовый компьютер #кубиты #вычислительная мощность #тонкая настройка #origin wukong
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