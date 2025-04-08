«РБК-Недвижимость» подсчитала, сколько времени потребуется жителям крупных городов, чтобы собрать первый взнос за однокомнатную квартиру. Разница между регионами оказалась существенной.

Покупка квартиры в ипотеку начинается с накопления первого взноса. В российских мегаполисах этот процесс может занять от года до почти трех лет, если откладывать всю зарплату.

Красноярск оказался самым благоприятным городом для будущих собственников. Здесь при средней зарплате 83,7 тыс. рублей и цене квартиры 4,6 млн рублей накопить 1,3 млн рублей можно за 15 месяцев.

Воронеж и Челябинск демонстрируют схожие показатели — около 20 месяцев. В этих городах цены на однушки начинаются от 4 млн рублей, а зарплаты составляют 58-63 тыс. рублей.

Хуже всего ситуация в Казани. Местным жителям с доходом 67,8 тыс. рублей придется копить 32 месяца, чтобы собрать взнос за квартиру стоимостью 7,5 млн рублей. Это почти втрое дольше, чем в том же Красноярске.

Санкт-Петербург, несмотря на более высокие зарплаты (92,2 тыс. рублей), тоже входит в число аутсайдеров. Причина — высокая стоимость жилья (9,7 млн рублей), из-за которой накопление 2,9 млн рублей занимает 31 месяц.

Любопытно, что в Москве ситуация лучше, чем в Казани или Петербурге — 27 месяцев. Столичные зарплаты в среднем составляют 130 тыс. рублей, а цена однокомнатной квартиры — около 10 млн рублей.

Исследование выявило серьезный дисбаланс. Для комфортного получения ипотеки на стандартную однушку в этих городах нужно зарабатывать от 110 до 340 тыс. рублей. Однако фактически столько получают лишь 15-20% работающего населения.

Специалисты «РБК-Недвижимость» отмечают, что классическая схема «работать и откладывать» перестает работать. Все больше людей вынуждены искать альтернативные варианты: участие в долевом строительстве, покупка жилья в кредит у застройщика или переезд в более доступные районы.

Проблема усугубляется тем, что даже после накопления взноса многие не смогут получить одобрение банка. По расчетам, ежемесячный платеж по такой ипотеке должен составлять не более 45% дохода, что для большинства россиян просто неподъемно.

Эксперты прогнозируют, что без изменения подходов к жилищному строительству и ипотечному кредитованию ситуация будет только ухудшаться. Особенно это касается городов с высокими ценами на недвижимость и скромными зарплатами.