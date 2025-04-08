Агентство по противоракетной обороне США начало работу над системой «Золотой купол», которая сможет перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты прямо из космоса. Первые отраслевые консультации запланированы на апрель 2025 года.

Американские военные приступили к реализации амбициозного проекта космической противоракетной обороны. Система под кодовым названием «Золотой купол» должна обнаруживать и уничтожать баллистические, гиперзвуковые и ядерные ракеты непосредственно из космического пространства.

Агентство по противоракетной обороне (MDA) объявило о старте сотрудничества с промышленными предприятиями. С 30 апреля по 2 мая 2025 года в Хантсвилле (Алабама) пройдет специальное мероприятие для потенциальных подрядчиков. Организаторы особо подчеркивают необходимость инновационных решений — как от традиционных оборонных компаний, так и от новых игроков.

Проект предусматривает создание космических перехватчиков (SBI) с различными типами воздействия — как кинетическими, так и некинетическими. Система должна перехватывать ракеты на всех этапах полета: при разгоне, в начале и середине траектории. Для этого потребуются передовые двигатели, системы наведения, спутниковые сенсоры и комплекс управления.

Инициатива развивает идею, высказанную Дональдом Трампом в январе 2025 года. Тогда администрация выпустила директиву о создании многослойной системы защиты от современных ракетных угроз. Акцент делается на гиперзвуковое оружие, которое сложно обнаружить и перехватить традиционными методами.

Критики проекта указывают на технические сложности и высокую стоимость. Развертывание орбитальных перехватчиков потребует сотен миллиардов долларов и десятилетий работы. Однако в Пентагоне настаивают — альтернативы нет, учитывая растущие возможности Китая и России в ракетной области.

Особое внимание уделят сотрудничеству с союзниками. США планируют интегрировать «Золотой купол» с существующими системами ПРО в Европе и Азии. Это должно создать глобальный защитный щит против потенциальных ракетных атак.

Первые практические результаты ожидаются не раньше 2030-х годов. До этого американским военным и инженерам предстоит решить множество проблем — от вывода тяжелых перехватчиков на орбиту до разработки алгоритмов мгновенного принятия решений.