Конкурентная борьба на китайском автомобильном рынке выходит на новый уровень. BMW объявила о сотрудничестве с Alibaba Group — технологическим гигантом, который разработает систему искусственного интеллекта для будущих электромобилей марки.
Речь идет о моделях Neue Klasse, выход которых запланирован на 2026 год. Эти автомобили получат информационно-развлекательную систему на базе Qwen — языковой модели Alibaba. Инвестиции компании в развитие ИИ превышают 50 миллиардов долларов.
Ключевая особенность системы — два интеллектуальных помощника. Car Genius возьмёт на себя функции, связанные с управлением автомобилем, а Travel Companion поможет с планированием поездок и поиском услуг. Оба ассистента будут глубоко интегрированы в экосистему автомобиля.
Для BMW это вынужденный, но логичный шаг. Китайские автопроизводители активно внедряют собственные ИИ-разработки, что дает им преимущество на локальном рынке. Продажи BMW в Китае снижаются, и компания ищет способы сделать свои автомобили более привлекательными для местных потребителей.
Alibaba уже сотрудничает с китайскими автопроизводителями Zeekr и Leapmotor. Однако партнерство с BMW — первый случай, когда технология Qwen будет использована в автомобилях глобального бренда.
Особенность китайского рынка — высокая скорость технологических изменений. Покупатели ожидают от автомобилей не только традиционных характеристик, но и продвинутой цифровой функциональности. Местные бренды вроде BYD обновляют программное обеспечение своих моделей каждые несколько месяцев.
Европейские производители сталкиваются с трудностями при создании собственных ИИ-систем. Как отмечают в Mercedes-Benz, в Европе недостаточно мощностей для обучения больших языковых моделей. Это вынуждает автопроизводителей искать партнеров среди технологических компаний.
BMW делает ставку на глубокую локализацию. ИИ от Alibaba будет учитывать китайские реалии — от популярных музыкальных сервисов до особенностей дорожного движения. Система сможет рекомендовать рестораны, находить парковки и даже предсказывать пробки.
Neue Klasse — важная веха для BMW. Это полностью новая платформа, разработанная специально для электромобилей. В Китае, где доля электромобилей в продажах продолжает расти, успех этих моделей критически важен для будущего марки.
Для Alibaba сотрудничество с BMW — возможность закрепиться на перспективном рынке автомобильных технологий. Компания уже доминирует в электронной коммерции и облачных сервисах, теперь она расширяет влияние в автопроме.