С 2026 года электромобили BMW Neue Klasse для Китая будут оснащаться искусственным интеллектом от Alibaba. Система включает два умных помощника для водителей.

Конкурентная борьба на китайском автомобильном рынке выходит на новый уровень. BMW объявила о сотрудничестве с Alibaba Group — технологическим гигантом, который разработает систему искусственного интеллекта для будущих электромобилей марки.

Речь идет о моделях Neue Klasse, выход которых запланирован на 2026 год. Эти автомобили получат информационно-развлекательную систему на базе Qwen — языковой модели Alibaba. Инвестиции компании в развитие ИИ превышают 50 миллиардов долларов.

Ключевая особенность системы — два интеллектуальных помощника. Car Genius возьмёт на себя функции, связанные с управлением автомобилем, а Travel Companion поможет с планированием поездок и поиском услуг. Оба ассистента будут глубоко интегрированы в экосистему автомобиля.

Для BMW это вынужденный, но логичный шаг. Китайские автопроизводители активно внедряют собственные ИИ-разработки, что дает им преимущество на локальном рынке. Продажи BMW в Китае снижаются, и компания ищет способы сделать свои автомобили более привлекательными для местных потребителей.

Alibaba уже сотрудничает с китайскими автопроизводителями Zeekr и Leapmotor. Однако партнерство с BMW — первый случай, когда технология Qwen будет использована в автомобилях глобального бренда.

Особенность китайского рынка — высокая скорость технологических изменений. Покупатели ожидают от автомобилей не только традиционных характеристик, но и продвинутой цифровой функциональности. Местные бренды вроде BYD обновляют программное обеспечение своих моделей каждые несколько месяцев.

Европейские производители сталкиваются с трудностями при создании собственных ИИ-систем. Как отмечают в Mercedes-Benz, в Европе недостаточно мощностей для обучения больших языковых моделей. Это вынуждает автопроизводителей искать партнеров среди технологических компаний.

BMW делает ставку на глубокую локализацию. ИИ от Alibaba будет учитывать китайские реалии — от популярных музыкальных сервисов до особенностей дорожного движения. Система сможет рекомендовать рестораны, находить парковки и даже предсказывать пробки.

Neue Klasse — важная веха для BMW. Это полностью новая платформа, разработанная специально для электромобилей. В Китае, где доля электромобилей в продажах продолжает расти, успех этих моделей критически важен для будущего марки.

Для Alibaba сотрудничество с BMW — возможность закрепиться на перспективном рынке автомобильных технологий. Компания уже доминирует в электронной коммерции и облачных сервисах, теперь она расширяет влияние в автопроме.