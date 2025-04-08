Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
BMW выбрала ИИ Alibaba для китайской версии своих электромобилей
С 2026 года электромобили BMW Neue Klasse для Китая будут оснащаться искусственным интеллектом от Alibaba. Система включает два умных помощника для водителей.

Конкурентная борьба на китайском автомобильном рынке выходит на новый уровень. BMW объявила о сотрудничестве с Alibaba Group — технологическим гигантом, который разработает систему искусственного интеллекта для будущих электромобилей марки.  

Речь идет о моделях Neue Klasse, выход которых запланирован на 2026 год. Эти автомобили получат информационно-развлекательную систему на базе Qwen — языковой модели Alibaba. Инвестиции компании в развитие ИИ превышают 50 миллиардов долларов.  

Ключевая особенность системы — два интеллектуальных помощника. Car Genius возьмёт на себя функции, связанные с управлением автомобилем, а Travel Companion поможет с планированием поездок и поиском услуг. Оба ассистента будут глубоко интегрированы в экосистему автомобиля.  

Для BMW это вынужденный, но логичный шаг. Китайские автопроизводители активно внедряют собственные ИИ-разработки, что дает им преимущество на локальном рынке. Продажи BMW в Китае снижаются, и компания ищет способы сделать свои автомобили более привлекательными для местных потребителей.  

Alibaba уже сотрудничает с китайскими автопроизводителями Zeekr и Leapmotor. Однако партнерство с BMW — первый случай, когда технология Qwen будет использована в автомобилях глобального бренда.  

Особенность китайского рынка — высокая скорость технологических изменений. Покупатели ожидают от автомобилей не только традиционных характеристик, но и продвинутой цифровой функциональности. Местные бренды вроде BYD обновляют программное обеспечение своих моделей каждые несколько месяцев.  

Европейские производители сталкиваются с трудностями при создании собственных ИИ-систем. Как отмечают в Mercedes-Benz, в Европе недостаточно мощностей для обучения больших языковых моделей. Это вынуждает автопроизводителей искать партнеров среди технологических компаний.  

BMW делает ставку на глубокую локализацию. ИИ от Alibaba будет учитывать китайские реалии — от популярных музыкальных сервисов до особенностей дорожного движения. Система сможет рекомендовать рестораны, находить парковки и даже предсказывать пробки.  

Neue Klasse — важная веха для BMW. Это полностью новая платформа, разработанная специально для электромобилей. В Китае, где доля электромобилей в продажах продолжает расти, успех этих моделей критически важен для будущего марки.  

Для Alibaba сотрудничество с BMW — возможность закрепиться на перспективном рынке автомобильных технологий. Компания уже доминирует в электронной коммерции и облачных сервисах, теперь она расширяет влияние в автопроме.  

#автомобильные технологии #alibaba cloud #bmw neue klasse #китайский ии #умные помощники
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
2
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
5
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti протестирована в FurMark
+
Der8auer смог снизить температуру Ryzen 9 9950X3D с помощью скальпирования на 23 градуса
1
Новый Nissan Leaf 2026 меняет форму и становится кроссовером
+
Появились изображения новых часов Casio G-Shock MTG-B4000
+
Новая техническая демонстрация в стиле Cyberpunk демонстрирует возможности UE 5.5.4 Lumen и RTX
6
Ubisoft признала цензуру в Far Cry 4 ошибкой
+
В России официально появится Mazda EZ-6
+
НОАК представила систему ПВО, способную отражать массированные ракетные атаки
+
Lenovo Yoga Pro 9 с RTX 5060 и OLED-экраном появился в сети с высокой ценой
+
Швейцарский магазин выставил GTA 6 на продажу более чем за 100 долларов
+

Популярные статьи

Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
18
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
16
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
7
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
205
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
6
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
4
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
4
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
2

Сейчас обсуждают

Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
17:49
Тебе ли скаклик,изнасилованный в сбу о том вещать,ты даже к психиатру обращался.тот тебе предложил губами все полировать,ну ты так и делаешь.работа губами далее,изнасилованная трусонюшка
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
17:48
"на тебя насрать вообще" "с тобой можно делать что хочешь и как хочешь" Опять ты таблетки не принял, расстройство прогрессирует.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Фельдшер
17:46
Овечкин наш герой! Правильно ВВП и ЕР поздравляют. Народ поддерживает и присоединяется к поздравлениям. То что на украине нет героев - россиян не волнует.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
17:43
Пшел вон опущенный скакуас.иди своего полового партнера шешу ублажай.ты ничтожество и тебя ток обоссывать будем.Накручивать дизы)))),.кловун.на тебя насрать вообще -ты унтермен,биомусор.с тобой можно ...
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
17:42
обиженный обиделся и начал накручивать дизы, не ущербно то?
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
17:37
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
17:36
Государство использует достижения Овечкина для пропаганды, хотя он живёт в США и платит налоги там. Если бы это был рядовой гражданин, его давно бы назвали "предателем", но для "звёзд" это исключение....
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
typym6ek
17:35
В целом согласен. Но 2-ой пункт вообще не понял, зачем биос обновлять на материнке, при покупки новой видеокарте? Даже производитель пишет, если работает не лезь...
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
Фельдшер
17:27
Все правильно, Овечкин сейчас самый уважаемый хоккеист и в омерике и всем мире. Завидуйте, пока вся Россия празднует! Ибо "404" в хоккее... как и во всем остальном - "000"!)
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
ebatoryi
17:26
китай если раньше сдерживал себя от глобальной торговли с Россией,опасаясь пошлин сша,то теперь торговли с Россией и через Россию,будет больше.Китай сейчас посмотрит весь расклад по торговле новый и о...
Игра Blue Prince от студии Dogubomb готовится к выходу 10 апреля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем