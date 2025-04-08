Илон Маск выступил против высоких пошлин Трампа. Бизнесмен считает, что высокие пошлины негативно влияют на Tesla и экономику США.

Основатель SpaceX и Tesla обратился к президенту США с необычной просьбой — снизить ввозные пошлины. По данным Washington Post, это вызвало самое серьезное разногласие между двумя влиятельными фигурами.

Проблема в том, что жесткая тарифная политика Трампа бьет по интересам Маска. Tesla зависит от китайских комплектующих, которые стали дороже из-за пошлин. Бизнесмен опасается потери конкурентоспособности на мировом рынке.

Конфликт не ограничился торговлей. Маск не согласен с администрацией по вопросам иммиграции квалифицированных специалистов и бюджетных расходов. Аналитики отмечают: несмотря на разногласия, президент ценит предпринимателя как инноватора и создателя рабочих мест.