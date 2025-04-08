Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что бюджет Пентагона может впервые превысить триллион долларов. Президент Трамп назвал это необходимым шагом для укрепления обороноспособности страны.

Американские военные получат рекордное финансирование — бюджет Пентагона впервые перешагнет триллионный рубеж. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что каждые доллары налогоплательщиков потратят "с умом" на боеготовность и новые вооружения.

Президент Трамп назвал предстоящий бюджет "самым крупным в истории" для военных. По его словам, усиление армии необходимо из-за растущих угроз со стороны "плохих сил". Однако аналитики сомневаются в оправданности таких трат.

Эксперты отмечают, что триллион долларов — сумма, сопоставимая с расходами на все послевоенные конфликты США. Проект "Стоимость войны" подсчитал: операции после 11 сентября обошлись в 8 триллионов, но не принесли стабильности.

Критики указывают на риски новой гонки вооружений. Удвоение военных расходов может спровоцировать Китай, хотя реальные угрозы — климатические изменения, пандемии и экономические кризисы — требуют невоенных решений.

Пентагон делает ставку на технологии, но история знает примеры провалов: "умные" боеприпасы в Ираке, противоракетная система Рейгана. Даже превосходство в вооружениях не гарантирует победы над менее технологичными противниками.

Конгрессу США предстоит утвердить бюджет. Часть законодателей уже выразила сомнения — триллион долларов сложно оправдать, когда страна сталкивается с внутренними проблемами: инфляцией, кризисом здравоохранения и старением инфраструктуры.