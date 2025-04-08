Водителям стоит быть внимательнее — мошенники придумали оригинальный способ вымогательства денег с помощью разбитых телефонов. Эксперт рассказал, как защититься.

Традиционные автоподставы с повреждением машин постепенно уходят в прошлое. На смену им пришли более изощренные методы — теперь аферисты используют смартфоны и планшеты. Они специально разбивают дорогие гаджеты, затем подходят к притормозившим машинам и слегка ударяют устройством о бампер или дверь.

После этого начинается спектакль: мошенник показывает треснувший экран и требует компенсацию. Многие водители, не желая проблем, соглашаются на "мирное решение". Особенно часто такие сцены разыгрывают на пешеходных переходах и перекрестках.

Юрист Дмитрий Безделин объясняет: главная защита — видеорегистратор и четкий алгоритм действий. При любом подозрительном контакте нужно сразу фиксировать обстановку. Если человек утверждает, что вы повредили его телефон, требуйте вызова ГИБДД — большинство аферистов сбегут при первых же словах о полиции.

Старые схемы тоже никто не отменял. До сих пор встречаются "пострадавшие пешеходы", внезапно падающие перед машиной, или водители, демонстративно подрезающие других автомобилистов. В любом случае нельзя поддаваться панике и тем более — передавать деньги.

Эксперт дает четкие инструкции: остановиться, включить "аварийку", снять на видео место происшествия и позвонить в ГИБДД. Никаких расписок или извинений — только официальное оформление. Часто уже сам вид человека с телефоном, снимающего происшествие, отпугивает мошенников.

Современные аферисты стали изобретательнее, но и защита от них проще — технологии на стороне честных водителей. Главное — не вестись на провокации и помнить: закон всегда на стороне тех, кто действует по правилам.