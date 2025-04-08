Япония подтвердила планы заключить мирный договор с Россией, несмотря на разногласия по Курильским островам. Токио также хочет сохранить участие в нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Японский МИД в ежегодном докладе подтвердил намерение страны подписать мирный договор с Россией. В документе Токио вновь назвал Южные Курилы "незаконно оккупированными территориями", но подчеркнул готовность к диалогу.

Спор вокруг островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи остается главной проблемой в отношениях Токио и Москвы. Япония считает эти земли своими, Россия настаивает на законности послевоенных границ.

Параллельно Токио хочет сохранить участие в нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Японский консорциум Sodeco владеет 30% в первом проекте, компании Mitsui и Mitsubishi - 22,5% во втором.

Для Японии эти инвестиции важны – страна импортирует 9% СПГ с Сахалина и стремится диверсифицировать энергопоставки. В 2022 году правительство объясняло, что 95% нефти поступает с Ближнего Востока, что создает риски.

После ухода ExxonMobil из "Сахалина-1" оператором стала российская компания, но японские акционеры остались. В "Сахалине-2" Mitsui и Mitsubishi также подтвердили участие, несмотря на санкционное давление.

Эксперты отмечают, что Токио пытается балансировать – с одной стороны, поддерживает санкции, с другой, защищает энергетические интересы.