Китайский институт автомобильных исследований запускает программу испытаний интеллектуальных систем вождения. Тесты пройдут в сложных климатических и дорожных условиях на маршруте протяженностью 16 000 км.

По данным издания IT Home, в середине апреля Китайский институт автомобильных исследований начнет масштабные испытания интеллектуальных систем помощи водителю. Программа под названием «Extreme Intelligence Long-Term Testing» проверит более 20 серийных моделей автомобилей в экстремальных условиях.

«Чрезвычайно интеллектуальное долгосрочное тестирование» Китайского автомобильного научно-исследовательского института — маршрут долгосрочного тестирования интеллектуального вождения (план)

Тесты пройдут на острове Хайнань, где высокая влажность, соленый воздух и сильные дожди создают сложные условия для техники. Маршрут протянется на 16 000 км и включит автомагистрали, городские улицы, горные дороги и парковки. Инженеры подготовили более 20 сценариев разной сложности, чтобы оценить работу систем вождения в реальных условиях.

Испытания помогут определить, насколько разные модели соответствуют требованиям безопасности, удобства и надежности. Результаты позволят потребителям выбирать автомобили с лучшими интеллектуальными системами.

Программа стартует 12 апреля с пробега по восточному побережью Хайнаня. Это первый в Китае стандартизированный тест подобного масштаба, который должен ускорить развитие автономного вождения в стране.