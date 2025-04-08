Mozilla тестирует в Firefox функцию предварительного просмотра ссылок с использованием ИИ. Браузер анализирует веб-страницы и выводит ключевые моменты при наведении курсора.

В Firefox появилась экспериментальная функция, которая помогает пользователям быстрее оценивать содержание веб-страниц. При наведении курсора на ссылку браузер показывает всплывающую панель с кратким описанием статьи и списком ключевых моментов, сгенерированных искусственным интеллектом. Система предупреждает, что ИИ может допускать ошибки, и предлагает перейти к исходному материалу для проверки.

Функция работает не мгновенно — между наведением курсора и появлением подсказки проходит некоторое время. Пока она доступна только в версиях Firefox для Windows и macOS. В отличие от аналогичного инструмента в Google Chrome, который просто отображает статичный превью страницы, Firefox использует ИИ для анализа текста и выделения основных тезисов.

Технология особенно полезна при работе с поисковыми результатами, позволяя сразу отсеивать малополезные ссылки. Помимо этого, Mozilla постепенно расширяет интеграцию ИИ в браузер: например, добавляет автоматическое описание изображений в PDF и внедряет сторонних ИИ-ассистентов в боковую панель.

Функция предварительного просмотра может быть по умолчанию отключена — Mozilla оставляет пользователям выбор, включать ли ее вручную.