Продажи модели начнутся во втором квартале 2025 года.

Российские регулирующие органы завершили процедуру сертификации нового кроссовера Exlantix ET. Модель будет продаваться через официальные дилерские центры Exeed как флагман новой линейки бренда.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, сочетающей 1,5-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами. Общая мощность системы составляет 462 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 6,4 л на 100 км.

Производитель провел дополнительную адаптацию модели для российских условий, уделив особое внимание антикоррозийной защите. В базовой комплектации предусмотрены адаптивная пневмоподвеска, проекционный дисплей и система автоматической парковки.