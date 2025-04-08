Российские регулирующие органы завершили процедуру сертификации нового кроссовера Exlantix ET. Модель будет продаваться через официальные дилерские центры Exeed как флагман новой линейки бренда.
Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, сочетающей 1,5-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами. Общая мощность системы составляет 462 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 6,4 л на 100 км.
Производитель провел дополнительную адаптацию модели для российских условий, уделив особое внимание антикоррозийной защите. В базовой комплектации предусмотрены адаптивная пневмоподвеска, проекционный дисплей и система автоматической парковки.