Apple планирует кардинально изменить дизайн iPhone 19 Pro к 20-летию линейки. Новый смартфон может выглядеть как монолитная стеклянная пластина.

К 2027 году Apple может представить iPhone 19 Pro с радикально новым дизайном. По данным аналитика Марка Гурмана, компания готовит модель, которая будет напоминать «цельный лист стекла» — без видимых рамок и с максимально минималистичным корпусом.

Этот шаг станет символичным: в 2017 году iPhone X кардинально изменил представление о смартфонах, отказавшись от кнопки Home в пользу безрамочного экрана. Теперь Apple снова хочет удивить пользователей, представив футуристичный форм-фактор.

Пока неизвестно, как компания решит проблемы с долговечностью такого дизайна. Однако Apple уже экспериментирует с передовыми материалами, включая усиленное стекло и титановые сплавы.