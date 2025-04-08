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Rapidus рассчитывает начать массовое производство 2-нм чипов к 2027 году
Японская Rapidus нацелена на массовое производство 2-нм чипов к 2027 году. Компания признает отставание от TSMC, но надеется на прорыв.

Компания Rapidus планирует запустить массовое производство 2-нм чипов уже к 2027 году. Несмотря на некоторые технические трудности, она стремится занять место среди ведущих производителей полупроводниковых устройств.

Аналитики считают, что Rapidus отстаёт от TSMC примерно на два года. Однако японская компания надеется компенсировать это отставание за счёт более эффективных решений, включая технологии BSPDN и GAA.

В настоящее время Rapidus сталкивается с некоторыми проблемами, связанными с освоением оборудования EUV и стабильностью технологического процесса. Тем не менее, уже выпускаются пробные партии, а коммерческие поставки могут начаться после 2026 года.

#tsmc #конкуренция #rapidus #производство полупроводников #2-нм чипы
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