Великобритания планирует освободить производителей элитных автомобилей от строгих экологических норм. Решение затронет такие бренды как Aston Martin, McLaren, Lotus и Bentley.

Правительство Великобритании готовит исключение для производителей премиальных автомобилей от новых экологических требований. Согласно данным The Daily Telegraph, такие бренды как Aston Martin, McLaren, Lotus и Bentley не будут обязаны полностью переходить на электромобили к 2030 году.

Для остального автопрома Великобритании запрет на продажу новых машин с ДВС, включая гибриды, перенесен на 2035 год. Однако небольшие производители элитных авто получат дополнительные послабления из-за ограниченных объемов производства и специфики своего рынка.

Это решение принимается на фоне изменений в международной торговле. США ввели 25-процентные пошлины на импортные автомобили, что особенно затрагивает британских производителей. Ежегодно в Америку поставляется около 100 тысяч британских машин на $10 млрд, включая популярные модели Range Rover, Bentley и Rolls-Royce.

Многие автопроизводители уже объявили о планах перехода на электромобили. Jaguar Land Rover, например, намерен завершить этот переход к концу десятилетия. Однако новые торговые барьеры и особенности производства премиальных авто могут скорректировать эти планы для нишевых брендов.