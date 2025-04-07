Моддер BadassBaboon анонсировал улучшенную трассировку лучей для отражений в GTA V Enhanced Edition. Обновление коснется луж, стекол и других отражающих поверхностей.

Моддер BadassBaboon, известный своими работами над GTA V, подтвердил разработку улучшенной версии трассировки лучей для мода Enhanced Edition. Обновление затронет отражения в лужах, на стеклах и других поверхностях, которые в оригинальной игре не были оптимизированы под новые технологии.

Разработчик уже показал скриншоты с доработанной графикой. Мод не только делает картинку реалистичнее, но и может стать своего рода превью того, как будет выглядеть трассировка лучей в GTA VI.

Пока неизвестно, насколько сильно нагрузка на процессор вырастет из-за новых эффектов. Но если даже в GTA V с RTGI стабильный FPS на консолях под вопросом, то в шестой части, скорее всего, придется ждать ПК-версию для комфортной игры с высокой частотой кадров.

Мод Enhanced Edition уже доступен на ПК и предлагает функции, которых нет в версиях для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.