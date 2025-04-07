Мировые финансовые рынки переживают шок после введения масштабных торговых ограничений. Крупнейшие биржевые индексы демонстрируют рекордное падение.

Финансовые площадки по всему миру окрасились в красный цвет после очередного витка торговых войн. Начало недели стало катастрофическим для инвесторов — капитализация компаний сократилась на триллионы долларов за считанные часы.

Азиатский регион задал тон всеобщей распродаже. Японские индексы Nikkei и TOPIX потеряли около 8%. Китайские площадки показали снижение на 7%, а гонконгский Hang Seng обвалился на рекордные 13%. Европейские биржи продолжили негативную динамику: немецкие акции подешевели на 10%, французские — на 7%, британские — на 6%.

Американские фьючерсы сигнализировали о продолжении нисходящего тренда. Контракты на высокотехнологичный NASDAQ демонстрировали падение почти на 6%, что стало худшим показателем за последние месяцы. Накануне основные индексы США уже потеряли около 10% за два дня торгов.

Причиной обвала стали торговые ограничения, введенные США против более чем 200 стран. Китай ответил зеркальными мерами и обратился в ВТО. Аналитики Morgan Stanley предупредили клиентов о возможном дальнейшем падении рынков на 7-8%, если конфликт будет развиваться по негативному сценарию.

Сырьевой рынок не остался в стороне от общей тенденции. Нефть марки Brent опустилась ниже психологически важной отметки в 63 доллара за баррель. Помимо торговых войн, на котировки повлияло решение Саудовской Аравии снизить цены для азиатских покупателей и увеличение добычи странами ОПЕК+.

Индикатор рыночной нервозности VIX взлетел на 143% за несколько дней, достигнув 52 пунктов. Банки начали требовать от хедж-фондов пополнения маржинальных счетов, что усилило давление на котировки. Goldman Sachs пересмотрел прогноз, повысив вероятность рецессии в США до 45%.

Эксперты отмечают несколько факторов, усугубляющих ситуацию. Во-первых, масштаб новых пошлин беспрецедентен для мирного времени. Во-вторых, скорость их введения не оставила рынкам времени на адаптацию. В-третьих, позиция ФРС, воздерживающейся от немедленных мер поддержки, усиливает неопределенность.

Особое беспокойство вызывает реакция розничных инвесторов, которые активно вкладывались в акции в последние годы. Массовый вывод средств частными лицами может создать дополнительную нагрузку на финансовую систему. Аналитики Citi отмечают, что уровень неопределенности достиг максимума со времен пандемийного кризиса.