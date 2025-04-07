Падение нефтяных цен и торговая война создают дополнительные вызовы.

Российские власти анализируют текущую экономическую ситуацию и готовят меры для минимизации негативных последствий. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мировая экономика переживает период повышенной нестабильности, что требует особого внимания.

Нефть марки Brent подешевела до 63 долларов за баррель — минимального уровня за последние два года. Это связано как с решением Саудовской Аравии пересмотреть ценовую политику, так и с обострением торговых противоречий между крупнейшими экономиками. США ввели пошлины на товары из ЕС, Китая и Индии, получив ответные меры от Пекина.

"Мы наблюдаем крайне напряженную ситуацию с преобладанием негативных ожиданий", — отметил Песков. Он подчеркнул важность нефтяных цен для российского бюджета, но избегал конкретных прогнозов. В Кремле признают, что текущий кризис отличается комплексным характером, сочетая торговые, политические и рыночные факторы.

Экономисты указывают на риск цепной реакции: торговые конфликты снижают глобальный спрос, что давит на сырьевые рынки. Россия, оставаясь формально вне зоны новых американских пошлин, все равно ощущает последствия через падение цен на энергоносители. Власти пока не раскрывают детали антикризисных мер, но обещают оперативно реагировать на изменения.