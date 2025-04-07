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Китай представляет GPMI — новый стандарт подключения с пропускной способностью 192 Гбит/с
Китайские разработчики представили альтернативу привычным интерфейсам передачи данных.

Группа китайских технологических компаний заявила о создании принципиально нового стандарта передачи данных. Разработка под названием GPMI позиционируется как современная альтернатива существующим интерфейсам.

В максимальной конфигурации система способна передавать до 192 гигабит информации в секунду, одновременно обеспечивая питание подключенных устройств мощностью до 480 ватт. Это в несколько раз превышает возможности наиболее распространённых сегодня решений.

Разработчики предлагают два варианта реализации стандарта. Более универсальный вариант использует привычный разъем USB Type-C, но с существенно улучшенными параметрами. Альтернативное исполнение предусматривает применение специализированного коннектора с удвоенной пропускной способностью.

Особый интерес новая технология представляет для работы с контентом сверхвысокого разрешения. Заявленных характеристик достаточно для комфортного воспроизведения 8К-видео с высокой частотой кадров, что особенно важно для профессиональных применений и современных игровых систем.

Помимо основных функций, стандарт включает дополнительные возможности, такие как централизованное управление подключёнными устройствами. Это может значительно упростить организацию сложных мультимедийных систем, сократив количество необходимых кабелей и пультов управления.

Перспективы коммерческого внедрения GPMI пока неясны. Отрасль привыкла к постепенной эволюции интерфейсов — производители оборудования и контента с осторожностью относятся к радикальным изменениям. Однако технические параметры нового стандарта действительно позволяют решать задачи, с которыми современные HDMI и DisplayPort справляются на пределе возможностей. В профессиональном сегменте, где важна работа с 8K-материалами и HDR-контентом, такая разработка может найти применение быстрее, чем в массовом потребительском рынке.

#китай #компьютерные технологии #8к #gpmi #интерфейсы передачи данных #мультимедийные стандарты
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