Ученые связали квантовые свойства пространства-времени с наблюдаемым ускорением космоса. Данные телескопа DESI подтверждают предсказания новой модели.

Физики предложили новое объяснение ускоренного расширения Вселенной, объединив теорию струн с последними астрономическими наблюдениями. Модель предполагает, что темная энергия возникает из-за квантовых особенностей пространства-времени.

Согласно исследованию, пространство-время на микроскопическом уровне ведет себя не так, как в привычной нам реальности. В квантовых масштабах последовательность измерений координат и времени влияет на результат — свойство, называемое некоммутативностью. Эта особенность, предсказанная теорией струн, может объяснить природу темной энергии.

Данные спектроскопического прибора DESI, изучающего расширение Вселенной, согласуются с предсказаниями модели. Ученые обнаружили, что плотность темной энергии постепенно уменьшается, что противоречит стандартным представлениям о квантовых флуктуациях вакуума.

Модель связывает планковскую длину (10⁻³⁵ м) с масштабами всей Вселенной, предлагая новый взгляд на квантовую гравитацию. Как отмечают исследователи, если дальнейшие наблюдения подтвердят эту гипотезу, она может стать первым экспериментальным свидетельством в пользу теории струн.

Следующим шагом станут лабораторные эксперименты по обнаружению квантовых интерференционных эффектов, характерных для предложенного механизма. Успех этих опытов поможет проверить, действительно ли квантовая гравитация управляет расширением космоса.