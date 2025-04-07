Модели O1 от OpenAI (США) и R1 от DeepSeek (Китай) преодолели минимальный порог для поступления в престижный вуз. Лучшие результаты системы показали в английском языке, хуже всего справились с математикой.

Две передовые системы искусственного интеллекта – американская и китайская – успешно прошли вступительные испытания в один из самых престижных университетов Японии. Результаты тестирования показали как сильные, так и слабые стороны современных ИИ-моделей.

Исследование, проведенное Nikkei совместно с подготовительными школами, продемонстрировало, что модели O1 от OpenAI (США) и R1 от китайского DeepSeek набрали достаточное количество баллов для поступления в Токийский университет по естественнонаучному направлению. Американская система получила 374 балла из 550 возможных, китайская – 369 баллов, что превышает минимальный проходной порог в 368,7 балла.

Наибольших успехов обе модели добились в английском языке, где их результаты превысили 75% от максимального балла. Преподаватели отметили практически полное отсутствие ошибок в лексике и грамматике, что значительно выше среднего уровня абитуриентов. Однако с математикой ситуация оказалась противоположной – здесь ИИ показали результаты значительно ниже среднего. Особые трудности вызвали задания, требующие развернутых объяснений и работы с графиками.

Профессор Норико Араи, курирующий проект по тестированию ИИ с 2011 года, отметил, что результаты демонстрируют важный прогресс в развитии искусственного интеллекта. Однако он подчеркнул, что системы пока не могут полностью заменить человека, особенно в задачах, требующих сложных рассуждений и интерпретации данных.