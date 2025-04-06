Китайские военные провели крупномасштабные испытания, запустив 16 баллистических ракет по одной цели в пустыне Гоби. Тесты были призваны проверить эффективность новой двухдиапазонной радиолокационной системы, способной обнаруживать гиперзвуковые ракеты и отличать ложные цели от реальных боеголовок.
Согласно данным, опубликованным в китайском журнале Flight Control & Detection, радар успешно отследил все 16 ракет, обеспечив 100%-ное обнаружение. Система может одновременно анализировать 31 ложную цель, при этом выделяя семь наиболее опасных угроз. Это серьезное преимущество в условиях современной войны, где противники используют массированные атаки с ложными целями для подавления ПВО.
Разработка напоминает американскую систему USNS Howard O. Lorenzen, но, в отличие от нее, уже прошла боевое тестирование. Испытания также имитировали сценарий, подобный иранской ракетной атаке по Израилю в 2024 году, когда десятки ракет прорвали оборону. Китайская система показала, что может эффективно справляться с подобными угрозами.