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НОАК представила систему ПВО, способную отражать массированные ракетные атаки
Китай провел масштабные испытания баллистических ракет, чтобы проверить возможности новой радиолокационной системы. Радар способен одновременно отслеживать десятки целей, включая ложные.

Китайские военные провели крупномасштабные испытания, запустив 16 баллистических ракет по одной цели в пустыне Гоби. Тесты были призваны проверить эффективность новой двухдиапазонной радиолокационной системы, способной обнаруживать гиперзвуковые ракеты и отличать ложные цели от реальных боеголовок.  

Согласно данным, опубликованным в китайском журнале Flight Control & Detection, радар успешно отследил все 16 ракет, обеспечив 100%-ное обнаружение. Система может одновременно анализировать 31 ложную цель, при этом выделяя семь наиболее опасных угроз. Это серьезное преимущество в условиях современной войны, где противники используют массированные атаки с ложными целями для подавления ПВО.  

Разработка напоминает американскую систему USNS Howard O. Lorenzen, но, в отличие от нее, уже прошла боевое тестирование. Испытания также имитировали сценарий, подобный иранской ракетной атаке по Израилю в 2024 году, когда десятки ракет прорвали оборону. Китайская система показала, что может эффективно справляться с подобными угрозами.  

#китай #пво #ноак #испытания #баллистические ракеты #радар
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