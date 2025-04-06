На Кубе заработало сборочное производство автомобилей УАЗ. Вице-премьер Чернышенко лично проверил качество сборки.

Куба начала собирать российские внедорожники УАЗ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, находящийся с визитом в Гаване, запустил новую сборочную линию и опробовал одну из первых машин. По его словам, автомобиль показал себя хорошо - быстро разгоняется и удобен в управлении.

Производство пока небольшое - шесть машин в день, но к осени 2025 года планируется выйти на полную мощность. Годовой объем сборки составит около 1,5 тысяч автомобилей стоимостью 29 тысяч долларов каждый.

Это важный шаг для возвращения российского автопрома на кубинский рынок, где в последние годы доминировали китайские производители. Пиковые поставки УАЗ на Кубу в прошлом достигали 350 машин в год, но затем сократились втрое.