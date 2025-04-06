Согласно статистике CPU-Z, AMD значительно нарастила долю рынка процессоров, в то время как Intel потеряла 10%. Восьмиядерные чипы стали самыми востребованными.

Апрельские данные CPU-Z рисуют интересную картину на рынке процессоров. За последний год AMD сумела увеличить свою долю на 16,6%, тогда как Intel, напротив, потеряла 10%. Такой перекос впервые за много лет ставит под вопрос лидерство "синих".

Флагманский Ryzen 7 9800X3D стал настоящим хитом, заняв первое место в рейтинге популярности с результатом 4,3%. Примечательно, что предыдущее поколение (Ryzen 5 5600X) тоже остаётся востребованным, что говорит о грамотной продуктовой политике AMD.

Ключевые изменения на рынке:

8-ядерные CPU стали самым популярным выбором (24,7%);

Платформа AM5 растет рекордными темпами (+144,9%);

Покупатели предпочитают доступные чипсеты B650;

В сегменте видеокарт AMD также усиливает позиции.

Аналитики сходятся во мнении, что текущий тренд может привести к историческому событию — впервые AMD обгонит Intel по рыночной доле. Особенно впечатляет, что компания добилась этого без серьёзного ценового демпинга, делая ставку на технологическое превосходство.