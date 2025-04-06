Апрельские данные CPU-Z рисуют интересную картину на рынке процессоров. За последний год AMD сумела увеличить свою долю на 16,6%, тогда как Intel, напротив, потеряла 10%. Такой перекос впервые за много лет ставит под вопрос лидерство "синих".
Флагманский Ryzen 7 9800X3D стал настоящим хитом, заняв первое место в рейтинге популярности с результатом 4,3%. Примечательно, что предыдущее поколение (Ryzen 5 5600X) тоже остаётся востребованным, что говорит о грамотной продуктовой политике AMD.
Ключевые изменения на рынке:
- 8-ядерные CPU стали самым популярным выбором (24,7%);
- Платформа AM5 растет рекордными темпами (+144,9%);
- Покупатели предпочитают доступные чипсеты B650;
- В сегменте видеокарт AMD также усиливает позиции.
Аналитики сходятся во мнении, что текущий тренд может привести к историческому событию — впервые AMD обгонит Intel по рыночной доле. Особенно впечатляет, что компания добилась этого без серьёзного ценового демпинга, делая ставку на технологическое превосходство.