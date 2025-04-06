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Еще один владелец RTX 5090 столкнулся с расплавлением разъема питания 12VHPWR
Очередной инцидент с расплавлением разъемов на флагманской видеокарте. Повреждены контакты с обеих сторон кабеля.

Проблемы с разъемом питания 12VHPWR продолжают преследовать владельцев мощных видеокарт. На этот раз жертвой стал пользователь Reddit, чья MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC вышла из строя из-за перегрева контактов.

Инцидент произошел при использовании штатного кабеля от блока питания Corsair SF1000L. Хотя владелец не занимался разгоном, четыре контакта на разъеме сильно перегрелись. Пластиковая оболочка вздулась, а металлические части расплавились - температура в месте контакта могла превышать 150°C.

Особенность ситуации в том, что повреждения появились с обеих сторон кабеля - и на видеокарте, и на блоке питания. Это указывает на системную проблему конструкции разъема, которая распределяет нагрузку неравномерно. Даже новый стандарт 12V-2x6 лишь уменьшает вероятность таких случаев, но не устраняет причину полностью.

#видеокарты #rtx 5090 #блок питания #12vhpwr #перегрев #расплавление разъема
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