Китайские ученые разработали технологию производства человеческого сывороточного альбумина из риса. Это может решить проблему нехватки этого жизненно важного препарата.

В Китае придумали необычный способ получать человеческий сывороточный альбумин — не из крови доноров, а из обычного риса. Ученые из Уханя модифицировали растение, заставив его вырабатывать нужный белок.

Технология работает так: в ДНК риса встроили человеческий ген, отвечающий за производство альбумина. По мере роста растение накапливает белок в зернах. Потом его извлекают и очищают, получая медицинский препарат.

Этот метод дешевле и безопаснее традиционного. К тому же он позволяет производить альбумин в больших количествах. Сейчас технология проходит последние проверки перед выходом на рынок. В Поднебесной уже строят заводы для массового производства "рисового" белка.