Geely представила официальные изображения внедорожника Boyue L 2025 года. Премьера состоится 9 апреля, а в продажу поступят версии с двигателями 1.5T и 2.0T.

Китайский автопроизводитель Geely раскрыл детали о новом внедорожнике Boyue L 2025 года. Официальный дебют запланирован на 9 апреля, но уже сейчас известны ключевые характеристики модели.

Автомобиль получил фары сквозного типа, массивную решетку радиатора и двойные линии кузова. Сзади — светодиодные фонари во всю ширину и логотип GEELY под стеклом.

В салоне установлен 15,4-дюймовый экран с разрешением 2,5К, система Flyme Auto 1.8 и процессор Longying No. 1.

Доступны два двигателя: 1.5T (133 кВт) и 2.0T (160 кВт). Габариты остались прежними — 4,73 м в длину при колесной базе 2,78 м. Покупателям предложат пять цветов, включая Yunmeng Blue и Moyu Black.

Ожидается, что цена не сильно вырастет по сравнению с текущей версией (от 115 700 юаней – или 1342120 руб. по курсу ЦБ РФ на 06.04.25).