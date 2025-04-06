«Роснано» подала иск к бывшему руководителю Анатолию Чубайсу и семи экс-топ-менеджерам на 5,6 млрд рублей за убытки от проекта Plastic Logic. Суд уже наложил арест на их счета и имущество.

«Роснано» потребовала от бывшего главы компании Анатолия Чубайса и семи других экс-руководителей возместить 5,6 млрд рублей ущерба. Речь идет о проекте Plastic Logic — разработке гибких планшетов, которые так и не вышли в массовое производство.

Компания вложила деньги в проект еще в 2009 году, планируя создать в России завод и поставлять устройства в школы. Однако в 2012 году от этих планов отказались, а финансирование продолжили направлять зарубежным юрлицам. По словам представителя «Роснано», инвестиции оказались безрезультатными.

Суд арестовал счета и имущество ответчиков. Помимо Чубайса, который покинул Россию в 2022 году, в списке фигурируют Юрий Удальцов, Олег Киселев и другие топ-менеджеры. Некоторые из них уже фигурируют в уголовных делах о растрате и злоупотреблении полномочиями.